Хабаровская молодежь обсудила федеральный закон Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровская молодежь обсудила федеральный закон. Документ направлен на определение принципов и форм реализации молодежной политики в стране. Отметим, что законопроект прошел в госдуме первое чтение. С его помощью намерены закрепить понятие «молодежь» и определить основные направления политики в этой сфере.

- На сегодняшний день в Хабаровском крае успешно действуют подпрограммы помощи по покупке жилья для молодых семей. Также творческим ребятам и начинающим бизнесменам оказывают помощь в реализации социальных инициатив, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что сегодня термина «молодежь» нет ни в одной национальной программе. Есть вопросы по субсидированию организаций, работающих с ней, по финансированию ряда программ, в которых участвуют молодые люди. Чтобы решить их, нужно закрепить в законе все понятия, необходимые для работы с молодежью. Подробнее о правках, предложенных к законопроекту, можно узнать на сайте мэрии.