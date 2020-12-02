«У сельского хозяйства большой потенциал»: Ольга Мироманова, депутат Законодательной думы Хабаровского края, о перспективах развития отрасли в регионе

Своим мнением по данному вопросу делится с читателями депутат Законодательной думы Хабаровского края Ольга Мироманова. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

На прошлой неделе краевые парламентарии в рамках общественного совета при Законодательной думе обсуждали перспективы развития сельского хозяйства в Хабаровском крае. Речь шла о принимаемых мерах и о дальнейшем будущем этой отрасли. Своим мнением по данному вопросу делится с читателями «КП» - Хабаровск» депутат Законодательной думы Хабаровского края Ольга Мироманова:

- Мой избирательный округ - Хабаровский район, территория сельская. Во время поездок по селам района, встреч с людьми вижу и слышу, что у сельчан есть огромное желание работать в этой отрасли. Люди с ностальгией вспоминают советское прошлое. В те времена на территории района было одиннадцать крепких совхозов, производили и перерабатывали продукцию, были рабочие места, строилось жилье в селах, выпускники получали специальности, необходимые селу.

А что сегодня мы имеем? Состояние дел в сельском хозяйстве не идет ни в какое сравнение с тем периодом: ни по количеству поголовья крупнорогатого скота, ни по надоям молока, ни по объему обрабатываемых земель, урожайности зерновых, картофеля. Мы не можем себя обеспечить продуктами собственного производства в полном объеме.

Конечно, сказать, что ничего не предпринимается, тоже нельзя. Краевое правительство выделяет финансовые средства предприятиям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.Муниципальные районы участвуют в софинансировании этих программ: развитие семейных животноводческих ферм, развитие молочного животноводства. За девять лет на эти цели в качестве грантовой поддержки было выделено 880 миллионов рублей, ее получили 218 хозяйств края. На эти средства было построено несколько ферм для крупнорогатого скота, одна козеферма, приобретена сельскохозяйственная техника, закуплен молодняк. Оказываются меры поддержки сельскохозяйственным кооперативам. За последнее время шести кооперативам выделили 48 миллионов рублей. В 2020 году на эти цели краевым правительством было запланировано 15 миллионов рублей, однако всего 8,3 милиона оказалось востребовано. Здесь тоже есть над чем работать районам.

Хочется отметить предприятия Хабаровского района, у которых есть положительный опыт: это кооперативы «Краснореченский», «Чернореченский», «Благодатное». Ими выращиваются крупнорогатый скот, ведутся заготовки кормов. Предприятие «Даниловка», ООО «Колос», Племптицезавод, ООО « Восточное», ООО « Спорос» по выведению элитных районированных семян. Крупное предприятие в селе Сосновка по выращиванию индеек, кур, производству яиц. В селе Бычиха активно развивается тепличное хозяйство по производству зелени.

На этих предприятиях трудятся люди, умеющие и желающие заниматься сельским хозяйством, но чтобы сфера сельского хозяйства стала приоритетной, необходимо на селе строить социальное жилье для специалистов, в которых нуждаются поселения. Только тогда выпускники школ, получая сельскохозяйственные специальности, будут оставаться здесь, пускать корни. Необходимо расширять посевные площади и эффективно их использовать самим, а не сдавать в аренду жителям Поднебесной. Увеличить поголовье крупнорогатого скота и возродить свиноводство. Увеличить финансовую поддержку товаропроизводителям сельскохозяйственной отрасли.

Перспективы развития сельскохозяйственной отрасли в Хабаровском крае есть. Нужна должная финансовая, информационная, организационная поддержка. Министерству сельского хозяйства необходимо активнее напрямую работать с людьми, и тогда мы сможем обеспечить сельхозпродукцией собственного производства всех жителей края.