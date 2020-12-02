Глава Хабаровского края встретился с аниматорами Фото: Правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев и министр культуры края Юрий Ермошкин встретились с аниматорами из студии «Мечталет». Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства края, об анимационной студии глава региона узнал во время расширенного заседания правительства, которое прошло не так давно. Тогда аниматоры рассказывали о своей работе и озвучили желание стать резидентами будущего IT-технопарка.

- Отличный потенциал у предпринимателей, яркая творческая работа. Правительство края заинтересовано в том, чтобы поддерживать такие начинания, - отметил Михаил Дегтярев.

Отметим также, что «Мечталет» - это первая на Дальнем Востоке студия анимации с коллективом из 60 человек. Цель коллектива - помочь творческой молодежи самореализоваться, создавать конкурентоспособный контент, который можно представить на международном рынке.