Торговцы икры в Хабаровском крае лишились свободы Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровском крае осудили двух мужчин, причастных к экологическому преступлению. По предварительным данным, они занимались незаконной добычей рыбы. Их обвинили по уголовной статье «Незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».

- Мужчина 1958 года рождения организовал преступную группу из четырех человек. В 2019 году в Николаевском районе они скупали у браконьеров икру и рыбу осетровых видов, фасовали и переправляли ее в Хабаровск для дальнейшей перепродажи, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Во время обысков у мужчин изъяли больше 50 килограммов икры и 140 килограммов рыбы осетровых видов. По решению суда фигуранту 1958 года рождения назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Второй фигурант 1988 года рождения лишился свободы условно на срок 2,5 года. Ранее двух участников преступной группы лишили свободы условно.