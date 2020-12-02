В больницах ЕАО делают графики на новогодние праздники Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В больницах ЕАО делают графики на новогодние праздники. К 20 декабря планы будут готовы, информацию доведут до сведения жителей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ожидается, что в новогодние праздники медучреждения столкнуться с наплывом больных. Детской и взрослой областным больницам также дали поручения обеспечить ежедневное присутствие врача и организовать работу кабинета неотложной помощи.

По оценкам специалистов, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной. Однако улучшения отмечают в Николаевке и близлежащих населенных пунктах, где сократилось число больных с новой коронавирусной инфекцией и лиц, которые были с ними в контакте. Нековидных пневмоний по-прежнему много - более 100 случаев. Кроме того, постепенно с больничных выходят сотрудники скорой помощи, в городе появились дополнительные бригады.