На Дальнем Востоке определили победителей соревнований по виртуальной и дополненной реальности

Детский технопарк «Кванториум» совместно с ПАО «Ростелеком» подвел итоги соревнований по виртуальной и дополненной реальности для учащихся образовательных организаций. Конкурс впервые прошел на Дальнем Востоке, и в нем приняли участие 49 ребят из семи регионов ДФО: Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей и Республики Саха (Якутия). Награждение участников состоялось в онлайн формате.

От Хабаровского края в соревнованиях приняли участие две команды из Центра цифрового образования «IT-куб».Первая команда участвовала в номинации AR (дополненная реальность) с проектом экскурсии по железнодорожному вокзалу Хабаровска. Вторая – в номинации VR (виртуальная реальность) представила виртуальную реконструкцию городского мемориального комплекса «Вечный огонь».

По словам вице-президента макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александра Логинова задача перед жюри стояла сложная – на конкурс поступило много достойных работ, призванных раскрыть туристический потенциал региона.

Чемпионат направлен на развитие навыков работы с техникой и практического решения реальных естественно-научных задач, а также совершенствование знаний в области виртуальной и дополненной реальности.

Как отметила Ольга Курилова, руководитель представительства АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Дальневосточном федеральном округе кванториум помогает ребятам создавать по-настоящему интересные проекты с достаточно высоким уровнем проработки идей.

Соревнования проходили по двум направлениям: виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR). Жюри конкурса выбрало лучшие работы, а также отметило интересные проекты специальными призами.

Победители в направлении дополненная реальность (AR):

• 1 место — команда Starset, проект «Мобильное приложение ПАRК» (г. Южно-Сахалинск);

• 2 место — команда Highpoint, проект «Живой каталог достопримечательностей»» (г. Владивосток);

• 3 место — команда «СВОБОДА МЫСЛИ», проект «Оцифровка и анимация памятников с помощью фотографии. Памятник Леониду Гайдаю» (г. Свободный).

Специальный приз «За яркую идею и красивую реализацию» получила команда «Квантошки» с проектом «Интерактивный квест по интересным местам в городе» (г. Магадан). «За нестандартный подход» награждена команда Energy с проектом «AR-навигация по ресторанам и кафе города Якутска» (г. Якутск).

Победитель в направлении виртуальная реальность (VR) — команда VostokVR, проект «Виртуальная экскурсия по интересным местам города» (г. Владивосток).

Специальным призом отмечена команда «ВОБ» с проектом «Виртуальная экскурсия по точкам интереса пгт. Лучегорск» (пгт. Лучегорск).

Все участники награждены дипломами и ценными призами.