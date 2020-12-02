Телефонных мошенников осудили в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефонных мошенников осудили в Хабаровске. По предварительной информации, одному фигуранту 32 года, второму – 34. Они познакомились в исправительной колонии в Хабаровском крае, где оба отбывали наказание за имущественные преступления. Они встретились через несколько лет после освобождения и придумали преступную схему заработка.

- Мужчины звонили жителям Хабаровска, представлялись их родственниками или друзьями, просили занять деньги якобы для решения жизненно важных вопросов. Они говорили, например, что надо купить дорогие автомобильные детали, что ситуация безвыходная и просили деньги в долг на короткий срок, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчин осудили по статье «Мошенничество». На их счету 35 противоправных эпизодов. Общий ущерб от их действий порядка 770 тысяч рублей. В качестве наказания им назначили лишение свободы. Так, 32-летний злоумышленник в колонии строгого режима проведет четыре года и три месяца, а его подельник - три года и три месяца.