В ЕАО первые коронавирусные пациенты получили бесплатные лекарства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЕАО первые коронавирусные пациенты получили бесплатные лекарства. Доставлять препараты на дом начали с 27 ноября. За три рабочих дня лекарства от волонтеров получили 20 человек из Биробиджана. На неделе работу организуют также в районах автономии.

- К слову, в регионе начала работать дополнительная лаборатория по выявлению коронавируса. Уже выполнили 96 исследований проб, взятых у пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Из них 24 оказались положительными, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Напомним, компьютерную томографию легких проводят на базе онкологического диспансера. С начала этой недели обследование пройти пожелали 12 человек. Из них четыре – по направлению врачебной комиссии. Восемь человек обратились самостоятельно. У них признаков пневмонии не было.

Жителей региона призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки и делать регулярно влажную уборку.