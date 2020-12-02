В Хабаровском крае пройдет Всероссийский день приема граждан Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

В Хабаровском крае пройдет Всероссийский день приема граждан. Обратиться за консультацией можно будет во все государственные и муниципальные органы власти 14 декабря 2020 года. Заранее необходимо записываться.

- Консультации будут проводить в режиме видео-конференц-связи. Это необходимая мера безопасности в связи с пандемией. Личный прием проводится при предоставлении паспорта. При этом граждан старше 65 лет и людей с заболеваниями, требующими соблюдения режима самоизоляции, временно не принимают, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Информация об адресах проведения приема размещена на официальных сайтах государственных органов и органов местного самоуправления. Чтобы записаться на прием к руководителям правительства края, пожалуйста, позвоните по телефонам: (4212) 40-21-28 и 40-21-31. Прием проводят в приемной губернатора и правительства края 14 декабря 2020 года с 12:00 до 20:00 по адресу: Хабаровск, улица Муравьева-Амурского, 56 (правое крыло), кабинет 106.