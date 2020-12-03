Детский сад после капитального ремонта сдали в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Детский сад после капитального ремонта сдали в Хабаровске. Речь идет о дошкольном учреждении №208 на переулке Стадионном, 3А. Его третий корпус рассчитан на 100 мест. Организовать в нем собираются четыре группы для дошколят

- Напомним, здание 1964 года постройки принадлежало Министерству обороны РФ. В 2017 году садик передали на баланс муниципалитета и закрепили за действующим детсадом №208. До того момента помещения не ремонтировали. Его капитальное восстановление обошлось городской казне более чем в 60 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В здании восстановили крышу и уличную ограду, систему отопления, вентиляции и электроснабжения, заменили сантехнику, выполнили внешнее благоустройство с прокладкой ливневок, смонтировали комплексы видеонаблюдения и освещения. Кроме того, купили мягкий инвентарь, сделали тематические зоны, обустроили музыкальный зал.