Ночной вор в Хабаровске обокрал грузовики Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночной вор в Хабаровске обокрал грузовики. Злоумышленник причинили ущерб на 80 тысяч рублей. По предварительной информации, он забрался на территорию предприятия через забор. Уходя, забрал с собой два аккумулятора и карданный вал. О происшествии в полицию сообщил представитель компании.

- По данному факту провели проверку и вскоре задержали ранее не судимого 33-летнего местного жителя. Выяснилось, что подозреваемый вывез похищенное имущество на своем автомобиле и сдал его в пункт приема вторсырья. Вырученные деньги он потратил на личные нужды,- рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении задержанного возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Мужчина рискует лишиться свободы на срок до пяти лет. На время разбирательств он будет находиться на свободе под подпиской о невыезде. Принимаются меры к розыску похищенного.