За гибель медведицы с медвежатами заплатят железнодорожники в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

За гибель медведицы с медвежатами заплатят железнодорожники в Хабаровском крае. Ущерб животному миру оценили в 180 тысяч рублей. С иском к «РЖД» в суд обратился хабаровский транспортный прокурор. Требования сводились к взысканию ущерба, причиненного источником повышенной опасности животному миру.

- По предварительной информации, инцидент случился 1 июня 2020 года на железнодорожном перегоне «Корфовская - Кругликово» Дальневосточной железной дороги. На территории государственного природного заказника «Хехцирский» грузовой поезд, принадлежащий Дальневосточной дирекции, сбил медведицу и двух медвежат, - рассказали в пресс- службе Дальневосточной железной дороги.

На сегодняшний день известно, что Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил иск в полном объеме. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о браконьерах, промышлявших на территории заповедника «Баджальский».