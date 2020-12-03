В Хабаровске от гриппа привились больше 166 тысяч жителей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Хабаровске от гриппа привились больше 166 тысяч жителей. Из них 108 тысяч - это взрослые, свыше 58 тысяч - дети. До конца года вакцинировать собираются 46 процентов населения. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации.

- По последним данным, в Хабаровске еще не фиксировали случаев заболевания гриппом. Обычно эта болезнь дает о себе знать в январе. Тем не менее делать прививки рекомендуют сейчас, чтобы иммунитет успел сформироваться. Для вакцинации используют российские препараты - «Совигрипп» и четырехвалентную «Ультрикс- Квадри».

Чтобы сделать прививку, нужно меть при себе паспорт и полис ОМС. Если человек переболел какой-либо вирусной инфекций, ему нужно выждать после этого месяц, прежде чем делать прививку. Перед процедурой пациентов осматривает врач. Список прививочных пунктов и графики их работы на сайте.