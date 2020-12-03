Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 3 декабря 2020: лечится 221 пациент Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на утро 3 декабря 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре получают лечение 554 человека. Из них 221 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. За минувшие сутки по выздоровлению выписали 39 человек, госпитализировали - 67.

- В реанимационном отделении находится 25 пациентов. У шести человек только подозревают заражение коронавирусом. Кроме того, лечение получают 327 пациентов с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки госпитализировали 91 пациента с этим диагнозом, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Жителей и гостей Города юности убедительно просят соблюдать противоэпидемиологические меры - масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще и тщательнее мойте руки, дезинфицируйте гаджеты, делайте влажную уборку. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют оставаться дома.