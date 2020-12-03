Военных в Хабаровском крае массово вакцинируют от коронавируса Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Военных в Хабаровском крае массово вакцинируют от коронавируса. Первую партию вакцины уже доставили в Хабаровск самолетом военно-транспортной авиации ВВО в специальных термоконтейнерах. Прививочная кампания уже началась.

- На сегодняшний день вакцинацию проходит командный состав и военнослужащие управления округа. Также прививки ставят военным врачам, работающим с больными коронавирусной инфекцией, и военнослужащим, несущим боевое дежурство, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Вакцинацию проводят с помощью препарата Гам-КОВИД-Вак. Отметим также, что дополнительный инструктаж провели для медицинских сотрудников, которые ставят прививку. Перед процедурой пациентов осматривают и измеряют им температуру.

Напомним, в Хабаровске продолжается прививочная кампания против гриппа. В городе в общей сложности прививки сделали порядка 166 тысяч человек.