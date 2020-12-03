В Комсомольске-на-Амуре простятся с Заслуженным амурским корабелом Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре простятся с Заслуженным амурским корабелом. Валерий Михайлович Савинцев скончался на 77 году жизни. Он также полный кавалер Ордена Трудовой Славы, ветеран Амурского судостроительного завода, почти 40 лет жизни посвятил строительству судов и кораблей.

- После окончания профессионального училища в 1962 году Валерий Михайлович пришел на Комсомольский-на-Амуре судостроительный завод имени Ленинского комсомола. Сначала работал сборщиком корпусов металлических судов. Участвовал в разных проектах - от стратегических подводных ракетоносцев и многоцелевых атомных подводных лодок третьего поколения до высокотехнологичных судов и плавучих комплексов, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Позже он руководил бригадой сборщиков стапельного цеха, в 1988 году получил звание «Отличник качества стапельного цеха». Был ударником «пятилеток», председателем трудового коллектива стапельного цеха, председателем Совета бригадиров завода. Родным и близким выражают глубокие соболезнования.