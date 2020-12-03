Под Биробиджаном до конца года достроят дамбу Фото: администрация Биробиджана

В поселке Тукалевский до конца года достроят дамбу. Напомним - ее строительство началось еще в 2017 году. Работу выполняют в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».

- На сегодняшний день есть отставания по графику. Это связывают с тем, что в прошлом и в этом году в столице области было наводнение, из-за которого подрядчик не мог зайти на объект, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Сейчас все силы и средства направлены на завершение строительства. По окончании работ начнется приемка объекта специалистами разных служб. Только после этого объект введут в эксплуатацию. По графику до конца 2020 года это все должно быть сделано. Напомним, общая протяженность дамбы составит 3680 метров.