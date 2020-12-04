Обстановка в Хабаровском крае 4 декабря 2020: погода, радиация, заболеваемость Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Сегодня, 4 декабря, в Хабаровске без осадков, ночью -14 -12, днем -7 -5, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге региона без существенных осадков, ночью -20 -13, днем -10 -4, ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью -30 -10, днем -16 -5, западный, юго-западный 3-14 м/с. На севере края местами небольшой снег, ночью -27 -13, днем -21 -9, ветер западный 7-12 м/с (на побережье Тугуро-Чумиканского района местами порывы до 15-20 м/с).

Уровень радиоактивного загрязнения в края колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 25571. Из них вылечились 18731, скончались 162.