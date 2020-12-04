Водовод Ванино – Токи начали строить в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Водовод Ванино – Токи начали строить в Хабаровском крае. Работы будут длиться два года. Проект оценивают примерно в 255 миллионов рублей. Его реализуют в соответствии с планом социального развития центров экономического роста Хабаровского края.

- Согласно проекту предусмотрено строительство трех участков водовода общей протяженностью более девяти километров. Они свяжут централизованную систему водоснабжения населенных пунктов, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

С помощью водовода смогут обеспечить надежность и бесперебойность водоснабжения не только жилой застройки Токи и Ванино, но и вновь строящихся объектов. Снабжать водой также получится и резидентов территории свободного порта Владивосток. Отметим также, что в 2020 году собираются уложить около шести километров трубопровода, остальные – в 2021 году.