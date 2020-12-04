В Хабаровском крае стало больше на одного «Заслуженного строителя» и «Заслуженного архитектора» ФОТО: региональный минстрой

Двум работникам строительной отрасли присвоили почетные звания «Заслуженный строитель Хабаровского края» и «Заслуженный архитектор Хабаровского края». Торжественная церемония награждения прошла накануне, 2 декабря, в региональном минстрое.

- Почетное звание «Заслуженный строитель Хабаровского края» присвоили Дмитрию Вячеславовичу Блюму, директору «Академресурс». «Заслуженным архитектором Хабаровского края» стала пенсионерка отрасли Ирина Владимировна Черныш, - рассказали в краевом минстрое.

Напомним, звания присваивают работникам сферы строительства, подготовки проектной документации и выполнения инженерных изысканий для строительства, органов управления градостроительством, научных и образовательных организаций за заслуги в строительстве зданий и сооружений, имеющих архитектурную, производственную или социальную ценность. Учитывают внедрение и использование новых материалов, снижение себестоимости работ и материалов. Есть еще ряд факторов, от которых зависит решение о присвоении звания.