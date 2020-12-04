Порядка 100 человек эвакуировались из задымленного общежития в Хабаровске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровске потушили пожар в общежитии. Происшествие случилось накануне вечером, 3 декабря 2020 года. По предварительной информации, на телефон пожарно-спасательной службы города поступило сообщение, что случилось возгорание в общежитии медицинского колледжа. На место направили девять единиц техники и 34 человека личного состава пожарно-спасательных подразделений гарнизона.

- Прибывшие огнеборцы провели разведку в пятиэтажном здании. К моменту, когда приехали пожарные расчеты, здание самостоятельно покинули 95 человек, в том числе три работника общежития и два несовершеннолетних ребенка, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Очаг возгорания находился в одной из комнат на первом этаже. Огонь разгулялся на площади в два квадратных метра, горели домашние вещи. В 22:15 возгорание полностью ликвидировали. Пострадавших нет.