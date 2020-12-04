В Хабаровске отметили волонтеров, работающих во время пандемии Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске отметили волонтеров, работающих во время пандемии. Президентские награды вручили в торжественной обстановке в мэрии. Семи участникам всероссийской акции #МыВместе вручили грамоты президента Российской Федерации и памятный знак «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».

- Среди получателей наград Полина Лисовская, Марина Дацко, Ольга Челышева, Елена Юшенко, Наталия Борисенко, Никита Забелин и Павел Цыкин. За добросовестный труд отметили еще троих хабаровчан, две семьи и два трудовых коллектива, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, волонтеры работали в колл-центрах, занимались фасовкой продуктовых наборов и их доставкой, закупали медикаменты для больных и разносили лекарства по адресам. Добровольцы с весны этого года помогали людям, ушедшим на самоизоляцию, распространяли информацию о профилактических мерах в социальных сетях и на городских улицах.