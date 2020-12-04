В Комсомольске-на-Амуре «шутник» отправил экстренные службы по несуществующему адресу Фото: Иван ВИСЛОВ

В Комсомольске-на-Амуре «шутник» отправил экстренные службы по несуществующему адресу. По предварительной информации, неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что жильцам дома №85 на улице Комсомольской угрожает опасность. Однако такого адреса на территории города не существует.

- По данному факту правоохранители провели проверку и вскоре задержали предполагаемого информатора. Это был 35-летний, безработный, ранее судимый местный житель. Он дал признательные показания, объяснив свой поступок хулиганскими побуждениями, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На горожанина завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». За такой проступок мужчина рискует лишиться свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается. Жителей города просят проявить благоразумие и обращаться в экстренные службы в случаях, когда жизни и здоровью людей действительно угрожает опасность.