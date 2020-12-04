Музеи и библиотеки возобновляют работу в Хабаровском крае Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Музеи и библиотеки возобновляют работу в Хабаровском крае. Постановление с корректировками по ограничительным мерам подписал Михаил Дегтярев. Работу учреждения культуры начнут очно, но по предварительной записи с учетом индивидуального посещения, либо в составе семьи. Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.

- Кафе и другие предприятия общепита, магазины работают, а учреждения культуры нет. У людей есть потребность посетить и библиотеку, и музей. Наше предложение такое: дать послабления музеям и библиотекам в части ограничительных мер, - сказал автор инициативы Александр Жорник, мэр Комсомольска-на-Амуре.

Отметим также, со слов Татьяны Зайцевой, руководителя регионального Роспотребнадзора, в учреждениях культуры должен строго соблюдаться масочный режим, социальная дистанция, проводиться дезинфекция. Проводить там коллективные экскурсии запрещено.

К слову, в рамках нового постановления кафе и рестораны после 23:00 могут оказывать услуги питания на вынос, без посещения залов общепита.