Следователи в Хабаровске выясняют обстоятельства драки уборщицы и ученика Фото: Олег ЗОЛОТО

В интернете появилось видео драки уборщицы и семиклассника. Ранее сообщалось, что инцидент, попавший в кадр, случился в школе №49 имени героев-даманцев. Конфликт начался со словесной перепалки между взрослой женщиной и школьником, а потом сотрудник школы применила в отношении ученика физическую силу.

- Видео инцидента выявили в результате мониторинга СМИ и сети интернет. На сегодняшний день, следователи выясняют обстоятельства случившегося и причины этому способствовавшие. По результатам проверки примут процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Ранее сообщалось, из-за чего подрались школьник и уборщица в школе Хабаровска. Уборщица зашла в кабинет математики, где сидели ученики 7.7 класса, в конце перемены. Женщина сразу подошла к Вове (имя изменено - прим. ред.), стала на него кричать и высказывать претензии в матерной форме. «Ты [обнаглел]?!».