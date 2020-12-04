Новый виток скандала вокруг предполагаемой застройки Фото: Сергей ПЯТКОВ

Новый виток скандала вокруг предполагаемой застройки территории прилегающей к хабаровскому парку «Динамо». Напомним, ранее застройщик пытался изменить регламент зоны застройки Р-3, в которой находится земельный участок, через думу города Хабаровска. Но депутаты под давлением общественного мнения отказали компании. Тогда застройщик подал на думу в суд с требованием принять изменения, но суд первой инстанции также отказал. Теперь компания-застройщик хочет добиться своего в суде второй инстанции.

- В суд поступили четыре жалобы: от двух застройщиков, Департамента архитектуры и землепользования и от администрации города. В своей жалобе администрация краевого центра просит отменить решение суда первой инстанции, - сообщила «Комсомольской правде» депутат гордумы от «Справедливой России» М. Огненная.

- Региональное отделение СР собрало около 600 подписей хабаровчан против застройки этой территории. Подписные листы были передан в мэрию, правительство края и в суд. Из них ясно видно, что жители краевого центра категорически против постройки многоэтажных домов практически в парковой зоне. Но, видимо, мэрия хабаровчан не услышала, - прокомментировал эту информацию руководитель краевой «Справедливой России» Игорь Глухов.

- Разумеется, мы продолжим бороться против возможной застройки возле парка «Динамо». И вновь начинаем собирать подписи жителей города, и в этот раз планируем собрать их еще больше. Мы хотим сохранить зеленые легкие Хабаровска, - добавил Игорь Глухов.

Свою позицию по этому вопросу на заседании Народного совета высказал и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Как и большинство хабаровчан, он против постройки многоэтажек рядом с парком.