Три человека пострадали в аварии на перекрестке в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Три человека пострадали в аварии на перекрестке в Хабаровске. По предварительной информации, накануне, 3 декабря, происшествие случилось на перекрестке улиц Краснореченской и Репина. Машина Toyota Passо двигалась по Краснореченской, водитель собирался повернуть на улицу Репина в сторону улицы Фурманова, но не уступил дорогу автомобилю Toyota Crown. Последний двигался по улице Суворова и у него было преимущество движения.

- В результате аварии пострадали женщина-водитель машины Toyota Passо. Она отделалась ушибами. Также пострадал пассажир автомобиля Toyota Passо, у которого диагностировали травму головы и грудной клетки, и водитель автомобиля Toyota Crown, получивший травму грудной клетки, - рассказал информированный источник.

Известно, что на момент аварии водители были трезвые.