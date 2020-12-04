В Хабаровске перестали воровать решетки ливневой канализации Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске перестали воровать решетки ливневой канализации. В 2020 году не зафиксировали ни одного факта кражи. К слову, в краевой столице красть будет просто нечего, так как чугунные элементы активно меняют на полимербетоннные.

- Решетки, изготовленные из пластика и бетона, похищать бессмысленно, так как их невозможно потом продать. На сегодняшний день на балансе городских служб находится более пяти тысяч ливнеприемных решеток разного образца. Когда-то они все были сделаны из чугуна, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Решеточные воры» причиняли городу ощутимые убытки - в год примерно на пару миллионов рублей. Чугунные элементы пробовали приваривать, укладывать попарно и соединять цепями. Ничего не помогало предотвратить кражи. Замена «металла» в городе продолжается. Так, в 2021 году менять дорожный «металлолом» на полимербетон будут на ливневках, расположенных вблизи школ, больниц, поликлиник и других социальных объектов.