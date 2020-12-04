Почти все клиенты Сбера, взявшие госкредит под 2%, получили право на его полное погашение за счет государства

Напомним, весной 2020 года государство приняло ряд программ для поддержки отраслей экономики, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Одна из них - льготный кредит под 2%, который предоставлялся с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Госденьги можно потратить на развитие и поддержание бизнеса, в том числе на выплату зарплаты работникам. Если заемщик выполнил условия договора по сохранению занятости, то кредит можно не возвращать совсем или вернуть только половину.

- 30 ноября участники льготной программы кредитования должны были показать, что численность сотрудников в их компаниях снизилась не более чем на 20%. При этом условии они переходят на период наблюдения и получают возможность полного погашения суммы кредита и процентов за счет государства, - отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка. - Рад отметить, что более 98% наших клиентов из крупного и среднего бизнеса, а также более 96% из малого и микробизнеса выполнили условия программы и получили право на полное погашение кредита. Эти цифры лучше наших ожиданий. Мы прогнозировали, что они составят 85% в малом и микросегменте и 95% в крупном и среднем. Теперь с уверенностью можно сказать, что программа поддержки бизнеса сработала на отлично. И мы рады, что Сбер смог еще раз подтвердить статус надежного партнера и для бизнеса, и для государства.

Всего по программе льготного кредитования под 2% в Сбербанке заключено более 150 000 договоров на сумму более 240 миллиардов рублей.