В Хабаровском крае оказывают помощь жителям, столкнувшимся с COVID-19 Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В Хабаровском крае оказывают помощь жителям, столкнувшимся с COVID-19. Волонтеры и соцработники готовы купить и доставить продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Напомним, в рамках акции «Мы вместе» во всех регионах России работают также юристы и психологи, которые бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. Обратиться за помощью можно по телефону: 8 (800) 200-34-11.

Как рассказали в пресс-службе краевой закдумы, в рамках акции «Нужна помощь!» собирают запросы на оказание волонтерской помощи. Обращаться за помощью нужно по телефону: (4212) 32-30-70.

Волонтеры и соцработники готовы купить и доставить продукты, лекарства и предметы первой необходимости Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Также в учреждениях социального обслуживания населения помогают гражданам старше 65 лет и инвалидам, находящимся на самоизоляции, в городах и районах Хабаровского края. Телефоны в Хабаровске - 8 (4212) 75-87-31 и в Комсомольске-на-Амуре - 8 (4217) 53-10-54 и 8 (4217) 51-68-05. В Амурском районе телефон 8 (42142) 2-89-85, в Аяно-Майском - 8 (42147) 2-14-59, в Бикинском - 8 (42155) 2-15-76, в Ульчском - 8 (42151) 5-16-04 и 8 (42151) 5-22-91, в Ванинском - 8 (42137) 7-04-31, в Вяземском - 8 (42153) 3-40-32 и 8-914-153-84-16, в Николаевском - 8 (42135) 2-91-25, в районе имени Лазо 8 (42154) 2-17-45. Жители Советско-Гаванского района могут обратиться по телефону 8 (42138) 4-54-54 и 8 (42138) 4-33-32, Солнечного - 8 (42146) 2-31-38, Нанайского - 8 (42156) 4-20-17 и 8 (42156) 4-22-65, Верхнебуреинского - 8 (42149) 5-23-53, Тугуро-Чумиканского - 8 (42143) 9-15-78 и 8 (42143) 9-12-76.