Глава Хабаровского края встретился с «Лидерами России» Фото: Правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края встретился с «Лидерами России». Участники конкурса выбрали Михаила Дегтярева в качестве наставника. Напомним, интеллектуальное состязание «Лидеры России. Политика» проводят по поручению Президента России Владимира Путина с целью выявить перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности.

Финалисты конкурса выбрали персональных наставников из числа ведущих общественно-политических деятелей страны. Среди них – Михаил Дегтярев. Перенять его опыт пожелали три финалиста.

- Учиться у Михаила Дегтярева будет председатель правления ХКОО Тхэквондо (ГТФ) «Торнадо», сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Хабаровском крае, член центрального штаба, руководитель штаба регионального отделения Общероссийского движения «Бессмертный полк России» в Хабаровском крае, член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов, заместитель директора Института социальных исследований Финансового института при Правительстве РФ Максим Васильев и заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.