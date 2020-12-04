В ЕАО задержали женщину, которая на видео унижала девушку Фото: Прокуратура ЕАО

В Еврейской автономии задержали женщину, которая на видео унижала девушку. Ролик распространялся в соцсети и попал в поле зрения правоохранителей. На кадрах видно, как подозреваемая с применением физической силы принуждает девушку к совершению действий сексуального характера.

- По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой причинения тяжкого вреда здоровью, - рассказали в пресс- службе областной прокуратуры.

На сегодняшний день известно, что подозреваемую в совершении преступления женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Правоохранители принимают меры к ее аресту. Кроме того, решение следователя о возбуждении уголовного дела и задержании подозреваемой признаны законными и обоснованными.