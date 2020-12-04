Погода на декабрь 2020 года: в ЕАО будет снежно и морозно Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономии погода в декабре 2020 года будет морозной и снежной. Средняя температура воздуха ожидается в пределах -22 -24 градуса. В начале месяца ночные температуры на уровне -15 -22 градуса, а во второй и третьей декаде понизятся до -38 градусов. Дневные температуры будут колебаться от -15 -20 до -8 -13 градусов.

- В декабре 2020 года сохраняется риск происшествий (несчастных случаев) на водных объектах- техника и люди могут проваливаться под лед. В группе риска несовершеннолетние дети, оставленные без присмотра родителей, любители подледного лова, водители транспортных средств. Высок риск таких происшествий на реке Бира в Биробиджане, в Смидовичском районе на реке Тунгуска и Урми, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Отметим также, что из-за минимального количества снежного покрова на территории Ленинского, Октябрьского и Смидовичского районов в первую декаду месяца сохраняется вероятность возникновения термоточек и единичных очагов природных пожаров.