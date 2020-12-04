Хабаровский музей запустил онлайн-проект «Приамурье и Первая мировая война» Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский музей имени Н. И. Гродекова запустил онлайн-проект «Приамурье и Первая мировая война». По сути, это детальный рассказ об особенностях жизни в Приамурье в годы Первой мировой войны 1914-1918 годов. Деньги на его реализацию музей получил как победитель конкурса историко-просветительских онлайн-проектов фонда «История Отечества».

- Война стала детонатором крупных революций, в результате которых прекратили свое существование Российская, Австро-Венгерская, Германская и Османская империи. Приамурский край в те годы был глубоким тылом, самой отдаленной от Восточного (Русского) фронта территорией Российской империи, - рассказали в музее.

Отметим также, что Гродековский музей не в первый раз побеждает в конкурсах фонда. Ранее он получил финансовую поддержку на организацию выставки «Хабаровск: повседневность Гражданской войны и интервенции 1918-1922 гг.».