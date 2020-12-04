За сутки восемь человек эвакуировали бортом санавиации в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

За сутки, 3 декабря, восемь человек эвакуировали бортом санавиации в Хабаровском крае. На борту вертолетов находились врачи территориального Центра медицины катастроф. Они сопровождали больных во время полета, а потом, по прибытии в краевую столицу, передали их в руки местных врачей.

- Маршрут воздушного судна построили через несколько населенных пунктов. Сначала отправились в село Киселевка Ульчского района. Из-за ледостава на реке Амур транспортное сообщение между районным центром и селом затруднено. К вертолету доставили беременную женщину, в сопровождении бригады медицинских работников ее благополучно перевезли в село Богородское Ульчского района, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Из районной центральной больницы к вертолету привезли трех человек, а через два часа экипаж Ми-8 доставил пациентов к месту назначения. Во время полетов их также сопровождали медики. Потом из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск эвакуировали четырех человек, из которых двое - это дети.