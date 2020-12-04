В Хабаровске воссоздали дух праздника на венецианской площади Сан-Марко ФОТО: Дальневосточный художественный музей

В Хабаровске воссоздали дух праздника на венецианской площади Сан-Марко. Жителей и гостей города приглашают на выставку «Магия карнавала. Венецианские маски». Она будет работать в Дальневосточном художественном музее.

- Посетители окунутся в атмосферу венецианского карнавала, где старые обычаи соединяются с современностью. Эта экспозиция для тех, кто тоскует по красоте и по Венеции, - рассказали в музее.

Все маски, представленные в экспозиции, сделаны вручную венецианскими маскерари. Так называют мастеров, которые знают секреты изготовления этих обязательных атрибутов карнавала. Маски представлены без рам, поэтому к ним можно подойти и рассмотреть каждую деталь. Посетителям покажут огромные настенные маски, не предназначенные для ношения. Этими арт-объектами можно украсить стены любого палаццо. Напомним, посещение музея только по предварительной записи по телефону 31-48-71.