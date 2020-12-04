Кафе и ресторанам в Хабаровском крае разрешили работать после 23:00 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кафе и ресторанам в Хабаровском крае разрешили работать после 23:00. После этого времени учреждениям общепита можно работать навынос и доставлять блюда. Корректировки внесли постановлением правительства региона.

- При этом обслуживание гостей в залах предприятий общественного питания должно быть приостановлено не позднее 23:00. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня, 4 декабря, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что в крае на сегодняшний день 1560 предприятий общественного питания. Около 80 процентов из них занимаются доставкой готовых блюд населению. Ожидается, что на новогодние праздники вырастет спрос на реализацию блюд навынос и доставку. Напомним также, что в регионе возобновили работу музеи и библиотеки, правда, теперь только по предварительной записи.