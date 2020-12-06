В Хабаровском крае неврождённого ребенка доставили в Перинатальный центр вертолетом МЧС Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Помощь понадобилась врачам в Николаевске-на-Амуре. Новорожденный ребенок мог не выжить – его как можно быстрее необходимо было доставить специалистам в краевой перинатальный центр, где есть все необходимое оборудование для выхаживания малышей, только появившихся на свет.

- Накануне от территориального центра медицины катастроф в Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России поступило обращение об оказании помощи в эвакуации по жизненным показаниям ребенка, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В полдень 5 декабря вертолет МИ-8 МЧС с бригадой врачей медицины катастроф вылетел к месту назначения. Операция по эвакуации прошла без проволочек, пока врачи осматривали и готовили к перелету ребенка воздушное судно дозаправили и еще раз проверили.

Во время полета за состоянием малыша все время следили специалисты. Время в пути составило более 7 часов и перелет новорожденный перенес нормально. Сразу по прибытии в краевой центр ребенка прямо с аэродрома на машине скорой помощи доставили в медицинское учреждение.