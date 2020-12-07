Студенты из числа коренных малочисленных народов получат стипендию губернатора Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Студенты из числа коренных малочисленных народов получат стипендию губернатора Хабаровского края. Выплаты назначили 27 молодым людям, обучающимся в вузах, техникумах и колледжах. Среди них 17 отличников учебы из Николаевского-на-Амуре промышленно-экономического техникума, Хабаровского технического колледжа, Губернаторского авиастроительного колледжа, Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий, Хабаровского торгово-экономического техникума, Хабаровского педагогического колледжа, Хабаровского медицинского колледжа, Комсомольского-на-Амуре строительного колледжа, Комсомольского-на-Амуре лесопромышленного колледжа и Комсомольского-на-Амуре судомеханического техникума.

- Стипендию получат еще 10 ребят - студенты вузов края - ТОГУ, медуниверситета, Комсомольского-на-Амуре государственного университета и Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, стипендии губернатора Хабаровского края в регионе выплачивают уже 13 лет. Ее назначают за успехи в учебе, вклад в спортивную, культурную и общественную жизнь своих учебных заведений. Получателей определяют участники спецкомиссии.