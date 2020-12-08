На Всероссийском съезде классных руководителей выступит педагог из Хабаровского края Фото: Мария ЛЕНЦ

На Всероссийском съезде классных руководителей выступит педагог из Хабаровского края. Марина Кысса выступит с докладом «Практика реализации программы воспитания кадетского класса». Мероприятие пройдет 7-8 декабря в Академии реализации государственной политики и профессионального развития работников образования.

- Участники съезда обсудят стратегические направления деятельности педагогов в современных условиях, возможности их профессионального развития и методического сопровождения деятельности классных руководителей, - рассказали в краевом минобре.

Для справки: Хабаровский край представит Марина Сергеевна Кысса, учитель средней общеобразовательной школы №3 имени Артема Анатольевича Веселева поселка Эльбан Амурского района. Она стала победителем конкурса «Сердце отдаю детям» в номинации «Классный руководитель» и лауреатом Всероссийской профессионально-общественной инициативы «Родительское признание» в 2019 году.