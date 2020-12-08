В Биробиджане с 19 декабря стартует продажа новогодних елок Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Биробиджане с 19 декабря стартует продажа новогодних елок. Ярмарка будет работать до 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Горожане смогут купить елки на территории близ автобусной остановки «Дом быта» - на улице Пионерская, 86, на пешеходном участке; на территории перед входом в «Центральный рынок» на улице Шолом-Алейхема, 3 и на этой же улице в 15 метрах на юг от дома №80. Также торговые точки будут находиться на улице Широкая в 35 метрах на восток от дома №8, на улице Осенняя в 15 метрах на запад от дома №17 А.

«Биробиджанский лесхоз» будет продавать елки на Арбате, по улице Пионерская №86 («Дом быта») и по улице Широкой (35 метров на восток от дома №8) с 19 по 31 декабря.

Пиротехнику можно купить на специально выделенных площадках по адресам: улица Пионерская, в 20 метрах на северо-запад от дома №86, и на улице Шолом-Алейхема, 3, на пешеходном участке, территория перед входом в «Центральный рынок».