В Хабаровске на «Безопасный город» закупили новое оборудование Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Хабаровске для системы «Безопасный город» закупили новое оборудование. Технику не обновляли с 2009 года. Работы по замене центрального коммутатора аппаратно-программного комплекса начнутся в первой половине декабря.

- На покупку из казны выделили 1,817 миллиона рублей. Новый коммутатор агрегирующего узла с легкостью сможет обрабатывать сигнал с 400 видеокамер, включенных в настоящее время в ядро аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее сообщалось, что в 2020 году заменили промышленный кондиционер, который отвечает за отведения избыточного тепла от семи видеосерверов аппаратно-программного комплекса. Новый кондиционер с установкой обошелся казне в 173 тысячи рублей. В планах также заменить аналоговые видеокамеры, еще существующие на некоторых объектах в центре города.