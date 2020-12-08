Глава Хабаровского края встретился с участниками рабочей группы по делам казачества Фото: Правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с участниками рабочей группы по делам казачества. На повестке поддержка этого движения на территории региона.

- Освоение всего дальневосточного региона исторически связано с казаками. Роль казачества в развитии Дальнего Востока - ключевая. Соответственно, и внимание развитию и поддержке этого движения мы будем уделять соответствующее, - отметил Михаил Дегтярев.

В регионе на сегодняшний день насчитывают 16 казачьих обществ, в которые входят около 500 человек. Все они участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи, культурной жизни региона. Также несут государственную службу - охраняют государственную границу, патрулируют улицы вместе с полицейскими. В 2020 году при участии казачьих дружин раскрыли ряд преступлений, выявили десятки административных правонарушений.

Вопросы, обсуждаемые на встрече, касались отсутствия оплаты за несение государственной службы казаками, а также реализации новой федеральной стратегии по развитию казачества с 2021 по 2030 годы.