В Биробиджане начали заготавливать лед для новогодних городков Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане начали заготавливать лед для новогодних городков. Материал будут добывать в карьере «Логово Скорпиона». Участок уже расчистили от снега и расчертили его ровными линиями. По ним рабочие филигранно вырезают мотопилами аккуратные блоки, потом цепляют куски специальным приспособлением и вытаскивают на сушу. Каждая глыба весит около центнера.

- С погодой в этом году биробиджанским заготовителям льда повезло. Она способствует образованию высококачественного льда. Если бы стоял трескучий мороз, то и вода застывала бы с трещинами, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Ледяные блоки доставят на три площадки - площадь имени Ленина, территория около городского Дворца культуры и сквер Дружбы.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане с 19 декабря стартует елочная ярмарка. Она будет работать до 31 декабря. Адреса торговых точек ранее опубликовали на сайте городской администрации.