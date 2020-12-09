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Общество

Доступная медицина: район имени Лазо обзавелся новой каретой скорой помощи

Кроме этого в отдаленном поселке наконец-то, после двухлетнего перерыва, заработала лаборатория
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Татьяна Быченко нацелена на то, чтобы со временем для сельчан медицина стала настолько же доступной, насколько она доступна для горожан.

Татьяна Быченко нацелена на то, чтобы со временем для сельчан медицина стала настолько же доступной, насколько она доступна для горожан.

Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В Хабаровском крае плотно взялись за повышение уровня медицинского обслуживания и материально-техническое обеспечение сферы здравоохранения. Кадровую проблему решают, например, через программу «Земский доктор». В следующем году ждем оживления программы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в районе имени Лазо.

Но это в планах, поговорим о том, что уже сделано. Вот, например, при ФАПе поселка Сукпай взамен старой, ржавой, дребезжащей машины появилась новенькая карета скорой помощи.

- Сам фельдшерско-акушерский пункт недавно отремонтировали, привели в хорошее состояние, - рассказала Татьяна Быченко, депутат Законодательной думы Хабаровского края по Лазовскому округу. - Оставался вопрос с автомобилем. Я ходила на прием к Евгению Никонову, заместителю председателя правительства края по социальным вопросам, обращалась в минздрав. Нашли возможность и выделили новый автомобиль. Машина уже передана в ведение ФАПа.

Другая хорошая новость - наконец-то, после двухлетнего перерыва, открылась лаборатория по взятию анализов в поселке Сита. Закрыта она была из-за проблем с кадрами.

- Чтобы сдать анализы, жители Ситы должны были добраться до лаборатории в Переяславке. Как вы знаете, забор материала делают утром, обычно с 8 до 10 утра. Представьте: ранним утром нужно преодолеть 40 километров до райцентра и оказаться в очереди, - продолжает Татьяна Александровна. - Причем ты можешь не попасть на прием и придется ждать следующего дня. Каково было родителям с детьми, пожилым людям проделывать такой путь? Мне поступало много обращений, я в свою очередь обращалась в правительство края с просьбой помочь решить вопрос со специалистами. Рада, что меня услышали и помогли людям.

В октябре администрация больницы района имени Лазо вопрос с вакантной должностью решила - лаборанта нашли.

По мнению Татьяны Александровны, отток населения из сельской местности идет как раз из-за подобных ситуаций. Депутат нацелена на то, чтобы со временем для сельчан медицина стала настолько же доступной, насколько она доступна для горожан.