Доступная медицина: район имени Лазо обзавелся новой каретой скорой помощи

Татьяна Быченко нацелена на то, чтобы со временем для сельчан медицина стала настолько же доступной, насколько она доступна для горожан. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В Хабаровском крае плотно взялись за повышение уровня медицинского обслуживания и материально-техническое обеспечение сферы здравоохранения. Кадровую проблему решают, например, через программу «Земский доктор». В следующем году ждем оживления программы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в районе имени Лазо.

Но это в планах, поговорим о том, что уже сделано. Вот, например, при ФАПе поселка Сукпай взамен старой, ржавой, дребезжащей машины появилась новенькая карета скорой помощи.

- Сам фельдшерско-акушерский пункт недавно отремонтировали, привели в хорошее состояние, - рассказала Татьяна Быченко, депутат Законодательной думы Хабаровского края по Лазовскому округу. - Оставался вопрос с автомобилем. Я ходила на прием к Евгению Никонову, заместителю председателя правительства края по социальным вопросам, обращалась в минздрав. Нашли возможность и выделили новый автомобиль. Машина уже передана в ведение ФАПа.

Другая хорошая новость - наконец-то, после двухлетнего перерыва, открылась лаборатория по взятию анализов в поселке Сита. Закрыта она была из-за проблем с кадрами.

- Чтобы сдать анализы, жители Ситы должны были добраться до лаборатории в Переяславке. Как вы знаете, забор материала делают утром, обычно с 8 до 10 утра. Представьте: ранним утром нужно преодолеть 40 километров до райцентра и оказаться в очереди, - продолжает Татьяна Александровна. - Причем ты можешь не попасть на прием и придется ждать следующего дня. Каково было родителям с детьми, пожилым людям проделывать такой путь? Мне поступало много обращений, я в свою очередь обращалась в правительство края с просьбой помочь решить вопрос со специалистами. Рада, что меня услышали и помогли людям.

В октябре администрация больницы района имени Лазо вопрос с вакантной должностью решила - лаборанта нашли.

По мнению Татьяны Александровны, отток населения из сельской местности идет как раз из-за подобных ситуаций. Депутат нацелена на то, чтобы со временем для сельчан медицина стала настолько же доступной, насколько она доступна для горожан.