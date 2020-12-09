В Хабаровском крае снимут фильм в память о Сергее Осадчем ФОТО: Хабаровская филармония

В Хабаровском крае снимут фильм в память о Сергее Осадчем. Заслуженный артист России, народный артист Хабаровского края ушел из жизни в ноябре. Сергей Владимирович долгие годы возглавлял Государственный концертный ансамбль «Дальний Восток».

- В съемках документального фильма приняли участие деятели искусства и культуры края. Они расскажут о жизни и творчестве своего коллеги. Воспоминаниями о Сергее Осадчем поделились и служители Хабаровского музыкального театра - ведущий солист, заслуженный артист России Денис Желтоухов и главный дирижер Руслан Антипинский, - рассказали в Хабаровском музыкальном театре.

Отметим также, что организовал съемки фильма близкий друг Сергея Осадчего - директор Хабаровского краевого колледжа искусств Игорь Эдуардович Мосин. Предполагается, что киноленту разместят на канале YouTube к 40 дням со дня смерти Сергея Владимировича.