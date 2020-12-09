В Хабаровске и Хабаровском районе временно прекратят телевещание Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске и Хабаровском районе временно прекратят телевещание на двух каналах. Причина тому ремонтные работы на телевещательном оборудовании в филиале РТРС «Дальневосточный РЦ». Их выполнят в рамках «Программы повышения надежности электроснабжения оборудования».

Отключения планируют 21 декабря или в резервный день 23 декабря 2020 года, в период с 14:00 до 17:00 по местному времени. В указанное время прекратят трансляции на каналах «6 ТВ» и «Телеканал Ю». Отключения будут длиться в течение 15 минут.

Отметим также, что при появлении на экране надписей «нет сигнала» или «слабый сигнал» не меняйте настройки телевизора. После завершения ремонтных работ трансляции программ на каналах возобновят в обычном режиме. Жителям приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.