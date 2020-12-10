В поселке в Хабаровском крае сдали обновленный сквер ФОТО: Администрация Верхнебуреинского района

В поселке новый Ургал в Хабаровском крае сдали обновленный сквер. Работы по ремонту обошлись более чем в четыре миллиона рублей. Выполнили их в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Реконструкция длилась два года.

- На выделенные деньги привели в порядок пешеходную зону, примыкающую к скверу. На территории демонтировали старое покрытие, уложили новую брусчатку и бордюры, установили освещение и удобные лавочки. Также в сквере поставили ограждения, - рассказали в министерстве ЖКХ края.

Отметим также, что в поселке отремонтировали памятник Ленину. При этом обновили не только монумент, но и покрасили основание памятника, обновили прилегающую территорию, а именно заменили брусчатку и установили бордюры. В планах на 2021 год обновить в поселке аллею Ветеранов и аллею Юности. На работы собираются направить почти 2,6 миллиона рублей.