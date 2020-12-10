В Хабаровском крае льготникам увеличат ежемесячную выплату Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае с 2021 года льготникам увеличат ежемесячную выплату. Меру поддержки индексируют на четыре процента. Ранее соответствующее постановление подписал врио губернатора края Михаил Дегтярев.

Выплаты полагаются школьникам из многодетных семей, пожилым людям, в том числе ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам. Финансовая поддержка после индексации для тружеников тыла и реабилитированных лиц составит 1060,8 рубля, для ветеранов труда 977,6 рубля. Выплата школьникам из многодетных семей и гражданам пожилого возраста составит 748,8 рубля.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, в регионе выплаты получают больше 266 тысяч человек. На эти цели в бюджете предусмотрели более 2,5 миллиарда рублей. Отметим также, что в регионе проиндексируют и другие соцвыплаты и пособия, в том числе краевой материнский капитал, детское пособие, компенсации жителям сельской местности за оплату услуг ЖКХ.