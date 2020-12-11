Лесничего в Хабаровском крае осудят за несколько преступлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лесничего в Хабаровском крае осудят за несколько преступлений. По предварительной информации, фигуранта обвиняют в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

- Из материалов дела следует, что работник «Аванского лесничества» получал от индивидуальных предпринимателей с августа по ноябрь 2018 года взятки. За суммы в значительном размере он способствовал заключению с управлением лесами правительства края договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины. Речь идет об отводе и таксации выделов в Аванском участковом лесничестве, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Деньги предпринимали переводили частями на расчетный счет лесничего. К моменту задержания фигурант успел получить 93 тысячи рублей. Кроме того, он с февраля по март 2019 года злоупотребил должностными полномочиями и совершил служебный подлог - не внес в акт осмотра мест рубок нарушения правил заготовки древесины.